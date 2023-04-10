Laffite Automobili анонсировала пять электромобилей

Компания GFG Style, основанная дизайнерами Джорджетто и Фабрицио Джуджаро, анонсировала пять электромобилей под новым брендом Laffite Automobili.

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Фото: GFG Style Laffite Automobili

Фото: GFG Style

Марка основана Бруно Лаффитом и названа им в честь деда — французского гонщика Формулы 1 Жака Лаффита, который выступал в чемпионате мира в 1970-80-е годы. Большую часть гоночной карьеры Лаффит-старший провел в команде Ligier, за которую гонялся на протяжении девяти сезонов.

Заявлено, что новые электромобили будут представлять собой «гоночные автомобили, сертифицированные для дорог общего пользования». Анонсирована премьера сразу пяти моделей — трех электромобилей разных моделей на разных платформах, а также две их модификации.

Премьера марки Laffite Automobili состоится 3 мая 2023 года в рамках Гран-при Майами Формулы 1.

Максим Вершинин

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