В Петербурге задержали налетчика, оставившего ограбленной сотруднице салона связи денег «за неудобства»

Полиция Санкт-Петербурга задержала 34-летнего мужчину, ограбившего салон сотовой связи на проспекте Ветеранов. Уходя с места преступления, грабитель оставил директору салона часть похищенных денег «за причиненное неудобство».

Как пишет «Фонтанка», мужчину с помощью кинолога с собакой нашли и задержали в ночь на 10 апреля на улице Рихарда Зорге спустя несколько часов после ограбления. Задержанный ранее был судим за разбой, кражу и нападение на представителей власти. Издание утверждает, что мужчина — ветеран боевых действий, и имеет несколько госнаград.

Инцидент с ограблением салона сотовой связи произошел вечером 9 апреля. Мужчина зашел в салон перед самым закрытием и под угрозой пистолета потребовал у находившейся там директора отдать ему всю выручку. Он забрал себе 5 тыс. рублей и мобильный телефон, затем оставил на стойке несколько купюр со словами «Это тебе за неудобства».

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