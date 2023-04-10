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В Ижевске реже всего заводят друзей на работе бухгалтеры и переводчики

В столице Удмуртии у 53% опрошенных местных жителей есть друзья среди коллег, сообщает пресс-служба SuperJob. При этом доверительные отношения с сослуживцами женщины выстраивают чаще мужчин — 61% и 45%.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чаще всего о наличии друзей в рабочем коллективе рассказывают медсестры — 71%, продавцы-консультанты — 64%, дизайнеры — 58%. В число лидеров также вошли врачи и менеджеры по логистике — 52%, а также кладовщики, менеджеры по маркетингу, прорабы и учителя — 50%.

Реже других о дружбе с коллегами рассказывали бухгалтеры, переводчики и аудиторы — 30%, а также охранники и руководители — 40%, инженеры, программисты и менеджеры по работе с клиентами — 41%.

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