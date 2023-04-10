Комплекс УХБК в Уфе выставили на продажу за 416 млн рублей

Конкурсный управляющий ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (УХБК) Анастасия Аракелян выставила на торги единым лотом недвижимый комплекс общей площадью 19,2 тыс. кв. м на улице Менделеева, 137. Начальная цена составляет 386,8 млн руб. Торги проводятся в форме публичного предложения со снижением на 4% от начальной цены имущества каждые пять рабочих дней. Минимальная цена продажи установлена в 80% от начальной. Заявки принимаются по 25 мая. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Комплекс является предметом залога АО «Россельхозбанк».

В состав залогового имущества стоимостью 380 млн руб. входят коммерческие помещения на четырех этажах, включая цокольный, право аренды земельного участка площадью 41,8 тыс. кв. м. Незалоговыми являются четыре лифта, два из которых панорамные, шесть эскалаторов, вентиляционные установки, трансформаторные подстанции.

Вторым лотом продается технологическое и другое оборудование, комплект трансформаторной подстанции, насосная станция, электрические сети, асфальтированная территория перед комплексом, две голубые ели. Здесь начальная цена стартует от 29,1 млн руб. с шагом снижения на 4%.

Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия участников.

УХБК на 78,3% принадлежало Марселю Юсупову, еще 14,4% было у Рафаэля Вахитова. Компания была признана банкротом в июне 2020 года. Крупнейшим кредитором является «Россельхозбанк».

Влада Шипилова

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