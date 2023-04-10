Турпоток в Норильск утроился за три года

В 2022 году город Норильск в Красноярском крае посетило более 12 тыс. туристов. Об этом сообщил мэр столицы Заполярья Дмитрий Карасев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ

Данные о турпотоке глава города привел в ходе форума «Арктическая неделя туризма». Он начал работу в Норильске 9 апреля. Господин Карасев отметил, что в 2019 году в Норильске было зарегистрировано лишь 3,9 тыс. туристов.

«В Норильске бедует реализована реконструкция бывшего торгового центра на ул. Комсомольской. На месте этого здания мы хотим сделать самый современный арктический музей AMMA. Уверен, что реализация этого проекта привлечет не только туристов – любителей природы, но и современного искусства»,– рассказал мэр Норильска о дальнейшем развитии туристической инфраструктуры.

В настоящее время в городе работает девять туроператоров. В Норильске аттестовано более 170 инструкторов-проводников.

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Валерий Лавский