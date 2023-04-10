Средний размер банковского долга жителей Челябинской области за год вырос на 6,2%

На 1 марта средний размер задолженности жителей Челябинской области составил 310 тыс. руб. Это на 6,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в исследовании «РИА Новости».

Доля просроченной задолженности населения региона перед банками составила 4,32%. Это на 0,1% больше, чем годом ранее.

Среди регионов РФ ощутимее всего средний размер банковского долга вырос в Тыве (+19,7%), Севастополе (+19,5%), Краснодарском крае (+16,3%) и Якутии (14,4%). Доля просроченной задолженности сильнее всего увеличилась в Ингушетии (+1,3%) и Северной Осетии — Алании (+1%).