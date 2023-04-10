Два грузовика слетели в кювет на севере Красноярского края

Полиция Красноярского края организовала проверку после инцидента с двумя грузовиками в городе Дудинке, на севере региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД России, отметив, что по данному факту в правоохранительные органы никто не обращался.

По данным ведомства, в соцсетях накануне появилась видеозапись, на кадрах которой видно, как водители двух большегрузных автомобилей при съезде по дороге с крутым уклоном не справляются с управлением и врезаются. Сотрудники ГИБДД выяснили, что данный участок дороги предназначен для общего пользования и ведет на зимнюю трассу закрытого типа.

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Илья Николаев