Более трети жителей Кубани считают работу важнее семьи

36% работающих жителей Краснодарского края признались, что работа занимает в их жизни более важное место, чем семья. Об этом говорится в результатах опроса hh.ru.

Приоритет семье отдают 27% жителей края. У 22% опрошенных отношение к работе зависит от специфики деятельности. Личное развитие на первое место ставят 14% жителей региона.

Большинство, или 38% из тех, кто отдает первое место работе, составляют сотрудники и соискатели в возрасте 45–54 лет, при этом только 24% в возрасте 18–24 лет. На первое место семью чаще всех ставят респонденты 35–44 лет (26%), а личное развитие — опрошенные 18–24 лет (23%) и 25–34 лет (19%). Только для 6% респондентов 45–54 лет личное развитие важнее работы.

По словам аналитика hh.ru Юг Анастасии Кабиновой, больше всего на Кубани работу семье предпочитают медики и фармацевты (46%), а также строители, финансисты и бухгалтеры. Собственное развитие в приоритет чаще других ставят люди из сферы искусства и медиа.

Татьяна Ручкина

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