На открытие стелы «Казань — город трудовой доблести» потратят свыше 6 млн рублей

Церемония открытия стелы «Казань — город трудовой доблести» обойдется в 6,1 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Церемония состоится 8 м ая в сквере около Северного вокзала. Заказчиком выступает горуправление культуры. В рамках мероприятия будут установлены сцена и экран, а также шатры для артистов, металлодетекторы для досмотра зрителей. В день открытия пройдет концерт продолжительностью не меньше часа, также будут возложены 500 красных гвоздик.

Деньги на эти цели выделят из бюджета Казани.

"Ъ-Казань"