«Президент Франции явно пытается войти в историю»

Президент Франции Эмманюэль Макрон исключил быстрое начало переговоров между Россией и Украиной. В интервью французским журналистам во время визита в Китай он заявил, что сейчас диалог между Киевом и Москвой невозможен, потому что «стоит военная погода». В то же время Макрон отметил, что затягивание военных действий на Украине делает невозможным создание «европейской архитектуры безопасности». И выразил надежду на посредничество Пекина при урегулировании конфликта. Макрон прибыл с визитом в Китай 5 апреля. Зарубежные СМИ называли одной из главных задач поездки попытку уговорить восточных партнеров отказаться от поддержки Москвы. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич сомневается, что французский президент добился цели, однако активизировать разработку мирного плана он мог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Трехдневный визит Эмманюэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Китай уже завершился, а политологи все никак не могут прийти к консенсусу, насколько он удался. Получилось ли у французского президента и главы Еврокомиссии уговорить Си Цзиньпина «привести Россию в чувство» или, наоборот, китайский лидер смог пошатнуть атлантическое единство и зафиксировать общее понимание многополярного мира с одним из главных союзников Вашингтона?

Как бы то ни было, стороны активно старались расположить друг друга к себе. Макрон прилетел с внушительной делегацией бизнесменов, а товарищ Си отвез гостей в бывшую резиденцию его отца в Гуанчжоу, где они пили чай и слушали мелодию «Гаошань люшуй», символизирующую душевную близость.

Такое впечатление, что французский лидер с помощью бизнес-перспектив пытался убедить китайского руководителя поддержать позицию ЕС по Украине, а тот в свою очередь красивыми церемониями и радушным приемом демонстрировал экономические бенефиты — от торговли с Поднебесной для Европы в целом, а также для Франции в частности.

Мол, это с Америкой торговые войны, а со Старым Светом исключительно сотрудничество и взаимное процветание. Надо признать, что в плане экономики все остались довольны друг другом. Французские предприниматели подписали десятки соглашений с китайскими компаниями и ожидают, что товарооборот, выросший за последние пять лет с $60 млрд до $80 млрд, продолжит увеличиваться рекордными темпами.

Только непонятно, что делала на этом празднике жизни Урсула фон дер Ляйен. И вот 7 апреля, когда уже казалось, что геополитические вопросы остались неразрешенными, Си Цзиньпин предлагает Эмманюэлю Макрону подготовить свой мирный план, добавляя, что Китай его поддержит и сыграет в его реализации конструктивную роль. Согласие априори как-то не вяжется с осторожным и дипломатичным Пекином.

Видимо, главы стран и Еврокомиссии все-таки нашли время и подробно проговорили возможные этапы урегулирования. Удивительно, что при таком карт-бланше на публике стороны ограничились лишь рамочным призывом к окончанию конфликта и возобновлению переговоров. Неужели и они решили увязать реализацию плана с итогами весенних военных действий, которые всеми ожидаются в ближайшие недели?

Если так, то и предстоящий визит в Поднебесную главы МИД Германии Анналены Бербок вместе с руководителем внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля начинает играть новыми красками. Эти чиновники явно едут не о промышленных квотах дискутировать.

Слабых мест в этой версии две: во-первых, неизвестно отношение к гипотетическому плану Киева Вашингтона и Москвы, а, во-вторых, смущает фигура Эмманюэля Макрона. На своем последнем сроке президентства он явно пытается войти в историю и запомниться чем-нибудь эпохальным. Только за последний год он уже пробовал посредничать в армяно-азербайджанском конфликте и до последнего боролся за предотвращение боевых действий на территории Украины. Пока у него ничего не получилось. Выйдет ли на этот раз? Большой вопрос.

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