Ректор ЯГМУ вошел в Общественную палату Ярославской области

Ректор Ярославского государственного медицинского университета Александр Хохлов стал членом Общественной палаты Ярославской области. Распоряжение об этом подписал губернатор Михаил Евраев.
Александр Хохлов
Фото: сайт ЯГМУ
Место в общественной палате стало вакантно после смерти председателя ярославского областного отделения «Всероссийского общества инвалидов» Александра Фролова, скончавшегося 15 февраля на 65-м году жизни.
Александр Хохлов также является академиком РАН, председателем Совета по этике при Минздраве России и главным клиническим фармакологом Центрального федерального округа. ЯГМУ он возглавляет с 2022 года.