Ректор ЯГМУ вошел в Общественную палату Ярославской области

Ректор Ярославского государственного медицинского университета Александр Хохлов стал членом Общественной палаты Ярославской области. Распоряжение об этом подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хохлов

Фото: сайт ЯГМУ Александр Хохлов

Фото: сайт ЯГМУ

Место в общественной палате стало вакантно после смерти председателя ярославского областного отделения «Всероссийского общества инвалидов» Александра Фролова, скончавшегося 15 февраля на 65-м году жизни.

Александр Хохлов также является академиком РАН, председателем Совета по этике при Минздраве России и главным клиническим фармакологом Центрального федерального округа. ЯГМУ он возглавляет с 2022 года.

Антон Голицын