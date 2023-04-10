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Ректор ЯГМУ вошел в Общественную палату Ярославской области

Ректор Ярославского государственного медицинского университета Александр Хохлов стал членом Общественной палаты Ярославской области. Распоряжение об этом подписал губернатор Михаил Евраев.

Александр Хохлов

Александр Хохлов

Фото: сайт ЯГМУ

Александр Хохлов

Фото: сайт ЯГМУ

Место в общественной палате стало вакантно после смерти председателя ярославского областного отделения «Всероссийского общества инвалидов» Александра Фролова, скончавшегося 15 февраля на 65-м году жизни.

Александр Хохлов также является академиком РАН, председателем Совета по этике при Минздраве России и главным клиническим фармакологом Центрального федерального округа. ЯГМУ он возглавляет с 2022 года.

Антон Голицын

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