Еще 361 светоточку установили в Ижевске

В столице Удмуртии за первый квартал 2023 года установили 361 светоточку на 11 участках, сообщает пресс-служба администрации города. В частности, в Индустриальном районе появился еще 41 светильник, в Октябрьском —129, в Первомайском — 39, в Ленинском — порядка 160.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На выполнение работ направили более 5 млн руб. Сети наружного освещения на объектах планируют ввести в эксплуатацию с 1 мая.





Всего до конца года планируется установить еще порядка 700 уличных светильников. В перечень включены участки улиц Рабочая, 40-й км, 40 лет ВЛКСМ, Серова, Планерная, а также территории образовательных организаций — около школ №7, 27, 51, 52, 59, 62, 68, 88, лицеев № 24 и № 41.