На реализацию программы комплексного развития сельских территорий выделят 700 млн рублей

На реализацию программы комплексного развития сельских территорий в Башкирии будет выделено около 700 млн руб., сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут на встрече с главой республики Радием Хабировым в Центре управления республикой.

«Башкортостан в последние годы серьезно продвинулся вперед в части развития агропрома,— процитировала пресс-служба главы региона госпожу Лут.— Это в первую очередь рекордный урожай 2022 года — 5 млн тонн зерновых. Есть рост и по товарному молоку, другим видам продукции. Республика в числе лидеров и по реализации программы комплексного развития сельских территорий. В 2023 году направим на эти цели более 700 млн рублей. В планах — ремонт дорог, строительство жилья и социальных объектов. Важно, что все позитивные перемены сразу видят жители».

Радий Хабиров, в свою очередь, поблагодарил ведомство за сотрудничество: «В Башкортостане хорошими темпами реализуем программу комплексного развития сельских территорий. Это очень важно для наших жителей. И мы заинтересованы в дальнейшем продвижении проекта».

В Башкирии на реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2020–2022 годах было выделено 6,2 млрд руб., в том числе 3,6 млрд руб. — из федерального бюджета. Благодаря этому 486 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий. Помимо этого, было реализовано 130 проектов благоустройства, проложено 19 км дорог, проведено 33 км газопроводов и 18 км водопроводов.

Венера Хисамова

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