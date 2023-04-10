Сочи и Краснодар вошли в топ-10 крупных городов с благоприятной средой для жизни

Минстрой РФ назвал самые комфортные населенные пункты для жизни в России. В топ-10 крупных городов с благоприятной городской средой вошли Сочи (235 баллов) и Краснодар (232). Также в рейтинг попал Новороссийск (215 баллов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

В целом, по информации министерства, индекс качества городской среды рассчитан для 1117 городов России. Его среднее значение составляет 192 балла. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году составил 13,6%.

«Президентом России поставлена задача увеличить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза. В этом направлении ведется активная работа — создаются новые парки и скверы, реконструируются набережные, строятся детские и спортивные площадки. Результатом в том числе является количество благоустроенных городов. За прошлый год их число составило 603, что на 113 городов больше, чем годом ранее»,— прокомментировал рейтинг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Возглавила рейтинг крупнейших городов России с условно комфортным климатом Москва (299 баллов). На второй строчке — Санкт-Петербург (264), на третьей — Казань (216). Среди крупнейших городов ЮФО в рейтинге фигурируют Ростов-на-Дону (212 баллов) и Волгоград (173 балла).

Сочи занимает пятое место рейтинга крупных городов России с благоприятной городской средой и первое — среди городов Южного федерального округа, показав результат 235 балов. На восьмом месте в России и втором в ЮФО располагается Краснодар (232 балла), на 22-м месте в России и третьем в ЮФО — Новороссийск (215 баллов).

Также в топ городов Южного федерального округа с наиболее благоприятной городской средой входят Волжский (Волгоградская область, 196 баллов), Севастополь (195 баллов), Астрахань (188 баллов) и Симферополь (178 баллов).

Эксперт рынка недвижимости, коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт отмечает, что при составлении данного рейтинга учитывался индекс качества городской среды. Соответственно, по ее словам, Сочи, Краснодар и Новороссийск признаны наиболее комфортными городами на юге России благодаря городскому благоустройству, развитости уличных сетей, транспортной и социальной инфраструктуре, озеленению и ряду других факторов.

«Но есть еще один важный фактор, благодаря которому три города Краснодарского края получили высокие баллы индекса,— это современность и актуальность городской среды. Конечно же, Краснодар, Сочи и Новороссийск выгодно выделяются на фоне других городов России. В Краснодар, например, едут люди со всей страны, чтобы жить в нем, поскольку это развитый современный город, мегаполис, в котором развиты все сферы бизнеса, кипит культурная жизнь. Если мы говорим про Сочи, то это город с самой развитой курортной инфраструктурой, а также транспортной сетью. По тому, как должна формироваться городская среда,— Сочи задает тренды для всей страны»,— говорит Ольга Нарт.

Она также отмечает, что важным фактором при составлении рейтинга была экологическая обстановка в рассматриваемых городах. А города, расположенные на юге России, по ее словам, имеют преимущества в плане теплого и благоприятного климата.

«Кроме того, Сочи и Новороссийск, например, обладают разнообразной природной составляющей, там есть национальные природные парки, а само побережье формирует высокое качество комфорта проживания»,— резюмирует госпожа Нарт.

Василий Хитрых

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