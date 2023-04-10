На Кубани ожидаются осадки и сильный ветер

В ближайшие дни в Краснодарском крае и Крыму испортится погода. В регионе прогнозируют сильный ветер и осадки, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Он отметил, что на юге России будет тепло, однако ожидаются осадки. По его словам, в Краснодарском крае с 10 по 12 апреля будет сильный дождь и гроза, в Новороссийске ветер усилится до 25 м/с. В Крыму прогнозируется сильный дождь и гроза.

Неблагоприятная погода также затронет Ростовскую и Иркутскую области. В Забайкалье ветер усилится до 30 м/с. При этом на самом Байкале ветер будет еще сильнее в начале недели.

Татьяна Ручкина

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