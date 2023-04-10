Неизвестный в Новосибирске пытался напасть с ножом на 10-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело

В Новосибирске неизвестный с ножом попытался напасть на ребенка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По информации СК, инцидент произошел 7 апреля на территории школы в Октябрьском районе Новосибирска. Неустановленный мужчина пытался нанести удар ножом 10-летнему мальчику. Ребенок оказал сопротивление и совершить задуманное нападавшему не удалось.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе расследования уголовного дела. Создана следственно-оперативная группа из опытных следователей-криминалистов и оперативных сотрудников полиции. Поиски подозреваемого продолжаются.

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Сергей Балин