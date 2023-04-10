Работника предприятия в Ижевске осудили за получение взяток при заключении договоров на транспортировку оборудования

В столице Удмуртии работника одного из предприятий признали виновным в коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 204 УК РФ). Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, мужчина получал деньги от представителей коммерческих организаций за заключение договоров на оказание услуг по транспортировке оборудования.

Свою вину мужчина признал. Ему назначили штраф на сумму 210 тыс. руб., а также на 1,5 года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на полтора года.