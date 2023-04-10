Наследственную патологию выявили у новорожденного в Удмуртии благодаря неонатальному скринингу

В Удмуртии у новорожденного ребенка выявили нарушение цикла мочевины в рамках расширенного неонатального скрининга. Наследственная патология может привести к летальному исходу без соответствующего лечения, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказала главный внештатный специалист минздрава Удмуртии по медицинской генетике, заведующая медико-генетической консультацией 1 РКБ Елена Осипова, ребенка взяли под наблюдение врачей, с шестого дня жизни начато лечение. «Сейчас состояние малыша удовлетворительное, он будет расти и развиваться нормально»,— отметила господа Осипова.

Всего с января по март в Удмуртии родилось более 3 тыс. детей, в том числе 43 двойни. Новорожденным проводили генетические исследования, в 209 случаях образцы с подозрением на заболевания направлялись в федеральные медицинские центры. Выявлено два случая наследственных заболеваний.