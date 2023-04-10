На торги снова выставили долгострои «Треста №14»

Конкурсный управляющий «Треста №14» Олег Касьянов снова выставил на торги незавершенные дома предприятия в населенных пунктах Горный, Фролы и Песьянка. Как указано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, торги по всем лотам назначены на 19 мая. Недострои «Треста №14» в перечисленных территориях ранее уже выставляли на аукционы, но ими никто не заинтересовался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В один лот входят три долгостроя в составе ЖК «Новое Двуречье» на ул. Подлесной в Горном и земельные участки под ними и возле них. Стоимость этой недвижимости составляет 98,4 млн руб. Другой лот включает в себя два незавершенных объекта во Фролах на ул. Радужной, 1 и 3, по начальной цене 57,5 млн руб. В деревне Песьянка на ул. Центральной, 6/1 и 6/2, за 56,6 млн руб. продаются два долгостроя с земельными участками. Незавершенные дома во Фролах находятся рядом с автосалонами «Сатурн-Р-Авто».

В январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии. Недавно на торгах конкурсный управляющий предприятия продал за 109 млн руб. санаторий-профилакторий «Треста №14» «Сосновый бор». Новым владельцем актива стала пермская компания «Маэстро», занимающаяся арендой и управлением недвижимостью.