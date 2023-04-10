В Иркутской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности

Оперативные службы Иркутской области из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. Причиной стал снег и сильные порывы ветра до 26 м/с, сообщил в своем Telegram-канале сообщает руководитель региона Игорь Кобзев.

Утром 10 апреля было введено ограничение движение для большегрузов на трассе «Байкал». На дороге наблюдается плохая видимость. Ограничение было снято после того как на трассу была отправлена работать спецтехника.

Из-за сильных порывов ветра без электроснабжения остались: Усольский, Иркутский, Шелеховский район, Ангарский городской округ и город Черемхово, а также несколько округов Иркутска. Губернатор области сообщил, что к местам отключения отправлены аварийные бригады. Электроснабжение планируют вернуть к 07:00 по Москве.

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Сергей Балин