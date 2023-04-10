Карту «Тройка» будут внедрять в томском общественном транспорте

Для оплаты проезда в общественном транспорте Томска будет использоваться транспортная карты «Тройка». Об этом сообщил томский губернатор Владимир Мазур по итогам рабочей встречи в столице РФ с заместителем мэра Москвы, руководителем департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максимом Ликсутовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Участники встречи подписали «дорожную карту» по интеграции билетных систем Москвы и Томской области.

«Мы заканчиваем изобретать велосипед с внедрением самых разных систем оплаты за проезд в общественном транспорте и внедряем эффективную модель, которая успешно работает в Москве и еще в 22-х регионах страны. «Тройка» позволит томичам использовать этот сервис не только внутри региона, но и в других субъектах Российской Федерации»,– привел комментарий господина Мазура официальный интернет-портал администрации Томской области.

По данным губернатора, ГБУ «МосТрансПроект» направит специалистов в Томскую область для проведения научно-исследовательских, конструкторских и проектных работ в области дорожного движения, проведения проектных работ. В свою очередь, московское ГКУ «Центр организации дорожного движения» передаст региону оборудование и программное обеспечение.

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Валерий Лавский