На Кубани задолженность населения за год увеличилась на 16,3%

В Краснодарском крае за год ссудная задолженность населения выросла на 16,3% и составила на 1 марта 2023 года на численность экономически активного населения 379 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта составила 4,82%, что на 0,2 п. п. ниже, чем год назад. По этому показателю Кубань занимает 64-е место среди всех регионов РФ.

Первое место по доле просроченных кредитов занял Севастополь, где ссудная задолженность населения за год выросла на 19,5%, до 132 тыс. руб. Доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта составила 1,97%, что на 0,1 п. п. больше, чем год назад. Крым в рейтинге занимает шестое место. Там ссудная задолженность выросла на 12,2%, до 113 тыс. руб. на численность экономически активного населения. Доля просроченной задолженности перед банками составила 3,02%, что на 0,5 п. п. больше, чем год назад.

Адыгея в рейтинге заняла 81-е место. В республике ссудная задолженность населения за год выросла на 13,6%, до 340 тыс. руб. Доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта составила 6,46%, что на 0,2 п. п. больше, чем в прошлом году.

В тройку регионов по самой большой задолженности вошли Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Последние места заняли Карачаево-Черкесская республика, Северная Осетия — Алания и Ингушетия.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram