Омский «Авангард» завершил сезон бронзовым призером КХЛ

«Авангард» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Серия омичей с «Ак Барсом» завершилась матчем в Казани 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

После двух периодов гости вели со счетом 2:0. Голы забили Алексей Береглазов и Рид Буше. Но во второй раз в серии «Авангард» упустил преимущество в две шайбы. До конца основного времени казанцы сравняли счет, а в недолгом овертайме Вадим Шипачев принес им победу – 3:2.

В результате серия завершилась со счетом 4:1 в пользу «Ак Барса». Причем, четыре матча из пяти завершились со счетом 3:2. «Авангард» стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. «Ак Барс» встретится в финале Кубка Гагарина с победителем пары ЦСКА – СКА.

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Валерий Лавский