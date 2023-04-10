Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае, следственный комитет начал проверку

В Красноярском крае на станции Красноярск-Восточный сошли с рельсов восемь вагонов груженых углем, сообщает следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России. Организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Сход вагонов произошел вечером 9 апреля. Опрокидывания остальных вагонов грузового состава удалось избежать. В ЧП никто не пострадал.

Следователи осматривают место железнодорожной аварии для установления обстоятельств происшествия. Сотрудникам ведомства предстоит дать оценку действий локомотивной бригады поезда и лицам, отвечающим за безопасность на железной дороге.

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Сергей Балин