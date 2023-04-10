Суд в Красноярске рассмотрит дело о массовой краже автомобилей

В Красноярске в суд направлено уголовное дело о краже шести автомобилей на сумму более 13 млн руб. Кражи дорогостоящих иномарок произошли в период с 2021 по 2022 годы в четырех регионах России – Красноярском крае, Республике Башкортостан, Кемеровской и Томской областях.

Обвиняемым по делу проходит житель Хакасии, который, как считает следствие, самостоятельно и вместе с подельником подыскивал иномарки, отключал в них сигнализацию и похищал. На украденных автомобилях злоумышленники изменяли маркировочные обозначения идентификационного номера, после чего иномарки перепродавали, сообщает прокуратура Красноярского края.

У фигуранта дела в рамках расследования были изъяты четыре похищенных автомобиля. В отношении соучастника преступления уголовное дело ранее было направлено прокуратурой в суд.

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Оксана Павлова