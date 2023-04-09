В центре Рыбинска машина насмерть сбила двух детей

На Волжской набережной Рыбинска «Форд» сбил двух несовершеннолетних мальчиков, оба ребенка скончались. О ДТП рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области Место происшествия

Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области

Происшествие случилось около 20:20 9 апреля. По данным полицейских «Форд» совершил наезд на двух несовершеннолетних, после чего с места происшествия скрылся.

«В результате ДТП мальчик 2013 г.р. скончался на месте, мальчик 2015 г.р. скончался в больнице. Водитель мужчина 1993 г р. был задержан очевидцами, которые сообщили о ДТП в полицию»,— рассказали в УМВД по Ярославской области.

Сейчас водитель находится в местном отделе полиции и дает показания.

Андрей Иванов