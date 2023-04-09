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Коммерсантъ FM
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Эмир Кувейта сменил шесть министров

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах утвердил новое правительство страны. В кабинете появились шесть новых министров. Об этом сообщило кувейтское агентство новостей KUNA.

Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах

Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах

Фото: Jaber Abdulkhaleg, File / AP

Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах

Фото: Jaber Abdulkhaleg, File / AP

Премьер-министром назначен Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах. Талал Халед аль-Ахмед ас-Сабах будет совмещать должность первого вице-премьера и главы МВД с должностью исполняющего обязанности министра обороны Кувейта. Министр нефти Бадр Хамид аль-Мула стал госминистром по делам парламента. В правительстве Кувейта поменялся министр торговли и финансов — он стал госминистром по делам экономики и инвестиций.

Кувейт уже на протяжении нескольких лет пребывает в политическом кризисе из-за того, что министры, большинство из которых входят в монаршую семью, постоянно сменяют друг друга. В январе премьер-министр Кувейта Ахмед Наваф ас-Сабах подал прошение об отставке правительства страны из-за разногласий с Национальным собранием. Это уже пятая отставка правительства за последние два года.

Анастасия Ларина

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