Эмир Кувейта сменил шесть министров

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах утвердил новое правительство страны. В кабинете появились шесть новых министров. Об этом сообщило кувейтское агентство новостей KUNA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах

Фото: Jaber Abdulkhaleg, File / AP Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах

Фото: Jaber Abdulkhaleg, File / AP

Премьер-министром назначен Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах. Талал Халед аль-Ахмед ас-Сабах будет совмещать должность первого вице-премьера и главы МВД с должностью исполняющего обязанности министра обороны Кувейта. Министр нефти Бадр Хамид аль-Мула стал госминистром по делам парламента. В правительстве Кувейта поменялся министр торговли и финансов — он стал госминистром по делам экономики и инвестиций.

Кувейт уже на протяжении нескольких лет пребывает в политическом кризисе из-за того, что министры, большинство из которых входят в монаршую семью, постоянно сменяют друг друга. В январе премьер-министр Кувейта Ахмед Наваф ас-Сабах подал прошение об отставке правительства страны из-за разногласий с Национальным собранием. Это уже пятая отставка правительства за последние два года.

Анастасия Ларина