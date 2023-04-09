В Ярославской области поменяется порядок аренды земли для сенокоса и выпаса скота

Законодательство Ярославской области перестанет регулировать вопросы аренды земли для сенокошения и выпаса скота. Соответствующие изменения предлагается внести в областной закон «Об особенностях оборота земель сельхозназначения на территории Ярославской области».

Сейчас областной закон предусматривает норму, разрешающую аренду земельного участка для выпаса скота и сенокошения. Определен и срок аренды — 3 года, без права выкупа предоставляемой земли. Порядок получения такого участка определялся постановлениями ярославского правительства.

Ярославский губернатор Михаил Евраев предлагает областной думе исключить указанную норму из регионального закона «Об обороте земель сельхозназначения», определив, что земля может арендоваться в порядке и на сроки, установленные Земельным кодексом РФ. В федеральном законе предусмотрен срок аренды земли для выпаса скота до 5 лет и отсутствует норма, что земля по окончании аренды не может быть выкуплена.

Андрей Иванов