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Коммерсантъ FM
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Президент Грузии предложила переделать мемориал воинов ВОВ в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с инициативой превратить мемориал Великой Отечественной войны (ВОВ) в тбилисском Ваке-парке в мемориал всех сражений Грузии. По ее словам, он должен напоминать о всех людях, которые боролись за независимость страны. Инициатива, по словам президента Грузии, еще не реализована.

Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

«Несколько лет я уже пишу мэру Тбилиси и другим, что мемориал, посвященный Второй мировой войне, в Ваке-парке должен быть восстановлен»,— рассказала госпожа Зурабишвили (цитата по грузинскому изданию Pia).

«Это будет более достойно, когда мы либо приведем иностранных гостей и объясним, что такое история Грузии, либо приведем студентов и также дадим им знать, какими были эти достойные страницы нашей истории»,— заявила грузинский президент.

В советское время Ваке-парк назывался парком Победы. Здесь был создан комплекс мемориала Славы с 28-метровой статуей Победы. Также там находится Могила Неизвестного Солдата и горит Вечный огонь. В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия. В 2022 году в парке шел масштабный ремонт.

С инициативой воздвигнуть «мемориал грузинским героям» на территории Ваке-парка в ноябре 2021 года выступал мэр города Тбилиси Каха Каладзе. Тогда активисты попросили не переименовывать памятник Неизвестному Солдату.

Мария Федотова

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