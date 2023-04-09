В Челябинске часть торгового комплекса «Алое поле» продают за 96,9 млн рублей

В Челябинске на продажу за 96,9 млн руб. выставили площади четвертого и части первого этажа торгового комплекса «Алое поле». Объявление опубликовано на портале «Авито».

На четвертом этаже комплекса площадью 1,37 тыс. кв. м находятся пять помещений и общая зона. На первом этаже расположен разгрузочно-погрузочный дебаркадер, который сообщается с грузовым лифтом.

«При желании планировку легко поменять, так как несущими являются только колонны, и перегородки можно расположить по своему усмотрению. У данного помещения большой инвестиционный потенциал, поскольку рядом строится крупный ЖК премиум класса “Алое поле”», — говорится в объявлении.