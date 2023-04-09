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Гуманитарную помощь военнослужащим в зону СВО отправил Союз десантников Удмуртии

В формировании груза также участвовали представители малого и среднего бизнеса, Удмуртское отделение Российского красного креста и другие общественные организации, активисты ОНФ, школьники, неравнодушные жители региона, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Дополнительную гумпомощь в зону спецоперации общественники отправили уже более 10 раз. Эту партию до места назначения доставит активист Союза десантников Удмуртии Дмитрий Котельников.

«Основным необходимым ребят снабжает Минобороны. Правительство республики тоже оказывает помощь. У них нет проблем с питанием, обмундированием. Мы тоже делаем благое дело — помогаем парням точечно, адресно, передаем нужные здесь и сейчас грузы из рук в руки. Ехать стараемся без перерывов. В этот раз везем медикаменты, маскировочные сети, бронежилеты, каски, газовые горелки и баллоны к ним, качественную, дорогую обувь и многое другое, даже сыворотку от яда гадюки. Сейчас есть такая потребность, поскольку парни находятся в природной зоне, где существует опасность укусов змей. Везем также подарки от школ: сладости, поделки, рисунки»,— рассказал он.

В организации продолжается сбор средств на закупку необходимого оборудования, техники, амуниции для участников СВО. Оказать помощь может каждый желающий.

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