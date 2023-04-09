МЧС объявило в Свердловской области штормовое предупреждение на 10 апреля

ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штормовое предупреждение в регионе на понедельник, 10 апреля. По данным синоптиков, местами в ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, закрывать окна и двери в здании, не допускать открытого огня и по возможности отключать электроприборы. На улице рекомендуют держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Водителям в сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать машину вблизи деревьев и рекламных щитов.

При необходимости звонить на «101» и «112».

По данным уральского гидрометцентра, в регионе 10 апреля температура воздуха составит +5°С…+10°С. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (ночью мокрый снег, днем дождь). В Екатеринбурге ожидается +8°С…+10°С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

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