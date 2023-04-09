Поток туристов из Германии и Франции в Великобританию значительно упал после «Брексита»

Великобритания вышла из топ-10 стран, популярных среди туристов из Германии и Франции. Об этом пишет The Guardian, анализируя данные туристических сервисов и соцопросов. В первые два месяца 2019 года число пассажирских транспортных средств, перевезенных через Евротоннель железнодорожным сервисом Le Shuttle, превысило 314 тыс. В январе и феврале 2023 года эта цифра составила чуть более 251 тыс.

В декабре 2019 года французский паромный перевозчик Brittany Ferries доставил по тому же маршруту 338 тыс. человек, а в декабре 2022 года — всего 155 тыс. Показательно, что в 2016 году, по оценке туристов из Германии, Великобритания была на 7-м месте среди стран, которые они хотели бы посетить, а по оценке французских туристов — на 9-м месте. В 2022 году Великобритания опустилась на 16-е и 14-е места соответственно. Число бронирований в этом году от групп туристов из Германии и Франции, по данным Experience Oxfordshire, составляет 50% от того, что было до пандемии. А исследование, проведенное в прошлом году Tourism Alliance, показало, что число школьников и студентов, посетивших Великобританию, упало на 83%, что повлекло за собой потерю £875 млн недополученных доходов и сокращение рабочих мест в британской туриндустрии.

Одной из главных причин такого сокращения турпотока эксперты называют «Брексит» и необходимость оформлять паспорта для въезда в Великобританию, тогда как прежде достаточно было только удостоверения личности (ID card). Как пишет The Guardian, такой паспорт имеется лишь у трети населения Германии и у половины французов, так что не все готовы возиться с его оформлением ради поездки в Великобританию, а затем еще платить £95 за въездную визу.

Алена Миклашевская