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В мае в Перми начнут работать «мобильные кондукторы»

С мая в Перми могут начать работу «мобильные кондукторы». Об этом пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на документацию техзадания от городского управления транспорта (МКУ «Гортранс»).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Мобильные кондукторы» - специалисты, которые по договору будут помогать собирать деньги за проезд на 11 автобусных и 9 трамвайных маршрутах. Специалисты будут помогать оплачивать проезд пассажирам, у которых возникли проблемы с доступом к валидатору или водителю, который принимает оплату наличными на остановках либо другие сложности. В техзадании указано, что у мобильных кондукторов должен быть валидатор, видеорегистратор, наличные разменные деньги и рулетка для измерения багажа. Также обязательна форменная одежда.

Прием заявок от подрядчиков, которые организуют работу мобильных кондукторов, будет проходить до 24-25 апреля. Предполагается, что специалисты будут работать с мая до конца августа этого года.

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