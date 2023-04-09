В мае в Перми начнут работать «мобильные кондукторы»

С мая в Перми могут начать работу «мобильные кондукторы». Об этом пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на документацию техзадания от городского управления транспорта (МКУ «Гортранс»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Мобильные кондукторы» - специалисты, которые по договору будут помогать собирать деньги за проезд на 11 автобусных и 9 трамвайных маршрутах. Специалисты будут помогать оплачивать проезд пассажирам, у которых возникли проблемы с доступом к валидатору или водителю, который принимает оплату наличными на остановках либо другие сложности. В техзадании указано, что у мобильных кондукторов должен быть валидатор, видеорегистратор, наличные разменные деньги и рулетка для измерения багажа. Также обязательна форменная одежда.

Прием заявок от подрядчиков, которые организуют работу мобильных кондукторов, будет проходить до 24-25 апреля. Предполагается, что специалисты будут работать с мая до конца августа этого года.