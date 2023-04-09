Возгорание произошло на предприятии НЛМК в Ревде

В Ревде вспыхнул пожар на территории подстанции НЛМК-Метиз. Об этом сообщали в пресс-службе НЛМК-Урал, пишет «Ревда-инфо». Здание обесточено. Производственные цеха не затронуты возгоранием. О постаревший не сообщается.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области «Ъ-Урал» уточнили, что в промзоне на площади 30 кв.м горело масло, вытекающее из трансформатора. В тушении пожара участвуют 18 человек личного состава и пять единиц техники. «В 13:27 спасатели локализовали открытое горение. В 13:36 открытое горение ликвидировано. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций»,— добавили в пресс-службе.

НЛМК-Урал – базовое предприятие дивизиона «Сортовой прокат Россия» Группы НЛМК. По данным на 2021 год, предприятие выпускало 2,2 млн т. стали и 2 млн т. проката в год. НЛМК-Урал состоит из трех площадок: в Ревде (электросталеплавильное производство), в Нижних Сергах и в Березовском (сортопрокатное производство).

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