В селе Крымского района женщина-водитель насмерть сбила 5-летнюю девочку

В селе Киевское Крымского района Кубани под колесами легкового автомобиля погибла девочка 2018 года рождения. ДТП произошло 9 апреля в 11:00 на улице Красной. Об этом сообщила пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В настоящий момент подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники полиции. Предварительно известно, что ребенок вышел из автомобиля родственников Daewoo, начал перебегать дорогу, по которой двигался Hyundai Solaris. После столкновения пострадавшую девочку доставили в больницу, где она скончалась.

Наталья Решетняк

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