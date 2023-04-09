КНДР три дня не отвечает на звонки Южной Кореи по военной линии связи

Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что КНДР не отвечает на звонки по военной линии связи в течение трех дней. Сеул пытался выйти на связь с 7 апреля, однако не получил ответа, передает «Рёнхап».

Военные Южной и Северной Кореи, как отмечает «Рёнхап», регулярно созваниваются по два раза за сутки. По будням звонки запланированы в 9:00 и 17:00 (по местному времени) по каналу Министерства объединения и в 9:00 и 16:00 по военной линии связи. По выходным дням работает только военная линия связи.

Южнокорейское Минобороны не определило точную причину сорвавшихся звонков 7, 8, 9 апреля. Военные допускают, что речь может идти как о преднамеренном решении КНДР, так и о технических неполадках. Среди причин игнорирования звонков ведомство называет совместные учения Южной Кореи и США, которые прошли 5 апреля.

Прежде аналогичные обстоятельства уже происходили. В июне 2022 года стороны не созванивались месяц из-за технических сбоев. Летом 2020 года Северная Корея перестала отвечать на звонки по военным каналам в связи с очередным конфликтом между двумя странами.

Лусине Баласян