Глава Ярославской области заявил о планах развития лесообработки

Правительство Ярославской области будет развивать лесообрабатывающую промышленность региона, заявил губернатор Михаил Евраев в ходе рабочей поездки в Любимский район, один из наиболее богатых лесами в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Все, кто работает в сфере лесозаготовки, должны понимать, что мы заинтересованы в том, чтобы в регионе развивалась обрабатывающая промышленность, создавались новые рабочие места. Это касается и Любимского, и Первомайского, и Пошехонского районов, и ряда других, которые в настоящее время, на мой взгляд, подвергаются варварскому разграблению. Необходимо делать на местах лесопереработку. Всем предпринимателям, которые готовы работать цивилизованно в Ярославской области, будем помогать»,— сказал господин Евраев. Он отметил, что продолжится работа по развертыванию системы весогабаритного контроля для защиты дорог, в том числе от воздействия лесовозов: в этом году появится еще 9 новых пунктов.

Также в текущем году в правительстве области уделят большое внимание лесовосстановлению и охране зеленых насаждений. Как отметил губернатор, сейчас в регионе действует более 350 договоров аренды лесных участков. В прошлом году при контроле правительства заготовили порядка 1,2 млн кубометров древесины хвойных и мягколиственных пород. Кроме своевременной оплаты аренды, лесопользователи должны проводить работы по лесовосстановлению, уходу за культурами и по противопожарному обустройству своих участков. За соблюдением этих требований следят структуры правительства области.

Также в ходе визита в Любимский район глава региона встретился с жителями деревни Вахромейка. Они пожаловались на плохое состояние отделений почты, по их словам, в одном из отделений проваливается пол. Губернатор пообещал, что отделение, где проходила встреча, включат в план ремонта на 2024 год. Михаил Евраев сообщил, в этом году в регионе проверят 38 пунктов связи, эта работа теперь проводится Почтой России совместно с «Губернаторским контролем».

Кроме того, губернатор после жалоб жителей поручил департаменту дорожного хозяйства заняться созданием тротуара на мосту через реку Учу в деревне Вахромейка, чтобы можно было безопасно ходить по нему пешком.

В ответ на вопросы местных жителей губернатор сообщил, что в 2023 году на ремонт муниципальных трасс в Любимском районе выделено 40 млн руб. Также в ходе встречи затронули темы здравоохранения, развития туризма, инвестиций, установки освещения. Глава региона пообещал взять все вопросы на контроль.

«Такие поездки очень важны. И если мы видим, что вопросы носят системный характер, мы принимаем решения, которые будут применимы не только по конкретной проблеме, но и для всех аналогичных случаев по всей территории области»,— сказал Михаил Евраев.

Алла Чижова