В МЧС предупредили о подъеме уровня рек в двух районах Кубани

Уровень рек Лаба и Чамлык (Усть-Лабинский, Курганинский районы) может подняться в ближайшие часы, а также до конца суток из-за паводков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

« 9 апреля в период 13-15 часов и до конца суток, ночью и утром 10 апреля в связи с добеганием паводочной волны на реке Лаба и Чамлык будут сохраняться подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок»,– говорится в сообщении спасательного ведомства.

В связи с этим краевое управление МЧС выпустило ряд рекомендаций. Жителям указанных районов необходимо уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань, а также следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных служб «112».

Наталья Решетняк

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