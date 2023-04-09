Арт-объект на месте киосков в центре Перми оценили в 18,6 млн рублей

Фонд «Пермь-300» обнародовал стоимость арт-объекта «Доисторическая ракушка», который городские власти планируют установить в центре города на месте киосков на перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Как указано в telegram-канале фонда объект и работы по благоустройству окружающей территории оцениваются в 18,6 млн руб.

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«Доисторическая ракушка станет напоминанием, с чего все начиналось, ведь городов милионников много, а пермское море, пермский период были именно у нас», - отмечается в telegram-канале «Пермь-300».

О планах по демонтажу киосков и установки на их месте «Доисторической ракушки» глава Перми Алексей Демкин сообщал в январе этого года. Предполагается, что объект будет установлен на частные, спонсорские средства. Однако, имени инвестора с которым ведутся переговоры господин Демкин не называл.