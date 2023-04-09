Старооскольский зоопарк отказался от анапского льва Тиграна из-за зоозащитников

Африканский лев по кличке Тигран, конфискованный из частного зверинца в Анапе, покидает Старооскольский зоопарк. Об этом сообщается на странице администрации Старооскольского городского округа во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

«5 апреля Российское объединение "Союз зоопарков и аквариумов" (СОЗАР) приняло решение перевести Тиграна в другой город, и совсем скоро лев отправится в дорогу. Мы продолжим следить за судьбой животного и о новом этапе жизни льва известим дополнительно»,— говорится в сообщении.

По данным «Комсомольской правды», виной всему зоозащитники, которые «затравили льва и руководство зоопарка». Как пишет издание, руководство зоопарка в Старом Осколе обратилось в Росприроднадзор с просьбой забрать у них льва Тиграна из-за постоянных вмешательств и угроз со стороны зоозащитных организаций (их название не уточняется). Якобы у вольера льва Тиграна пришлось выставить круглосуточную охрану, потому что активисты пытаются проникнуть к животному. В результате руководство зоопарка «не может нести ответственность и гарантировать безопасность».

Лев Тигран прибыл в зоопарк Старого Оскола в конце 2022 года. Хищника конфисковали у анапской компании «Планета океан», где его содержали в ненадлежащих условиях. История вокруг льва в Анапе началась в феврале прошлого года, когда зоозащитники выложили в социальных сетях информацию о том, что одинокое животное постоянно воет в вольере. В Старом Осколе льва Тиграна подселили к львиной семье, состоящей из двух пар львов: Бони и Анфисы и молодых Симбы и Налы.

Наталья Решетняк

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