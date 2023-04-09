Завод «Машиностроитель» перечислил в фонд «Пермь-300» 15 млн рублей

В 2022 году фонд «Пермь-300» привлек на проекты к юбилею краевой столицы 41,3 млн руб. Как сообщается в telegram-канале фонда, самый крупный взнос в фонд сделал пермский завод «Машиностроитель». Предприятие перечислило на проекты к 300-летию Перми 15 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

Средства, привлеченные фондом из внебюджетных источников, были направлены на благоустройство бульвара по улице Металлистов, скверов имени Дзержинского, имени Морозова, «Желаний», «Победителей», «Мемориал победы», имени Кирова, имени Татищева, а также мест отдыха по улицам Братьев Варовых, Торговой и Академика Веденеева.