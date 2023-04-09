В центре Красной Поляны построят спортивный сквер со стадионом и тренажерами

В Красной Поляне на улице Заповедной построят сквер с современной спортивной инфраструктурой, сообщил в Telegram-канале глава курорта Алексей Копайгородский.

Согласно проекту, к 1 сентября будет готов школьный стадион. Затем будет оборудована большая зона для физкультуры с тренажерами, площадкой для баскетбола и настольного тенниса.

Также здесь смонтируют теплицы для проведения занятий экологической направленности и благоустроят прилегающую территорию.

«Здесь на природе с видом на горы появится возможность для отдыха всей семьей»,— сообщил глава курорта.

Полностью пространство обновят до конца года.

Наталья Решетняк

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