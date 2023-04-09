Superjob: летние корпоративы не будут проводить 44% компаний Краснодара

В 44% организаций Краснодара летние корпоративы не запланированы, следует из исследования Superjob. Треть работодателей намерены их провести, каждый четвертый пока не определился с решением.

«Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 30% компаний Краснодара. Наиболее популярный формат — выезд на природу»,— говорится в исследовании.

В большинстве случаев речь идет о профессиональных праздниках, днях рождения компаний, командообразующих мероприятиях, спартакиадах или футбольных туринрах.

Согласно исследованию, компании чаще всего хотят уложиться в прошлогодний бюджет: об этом заявили 39% опрошенных. 24% работодателей сообщили, что предполагают потратить больше, чем в 2022 году, каждый десятый (10%) — меньше.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram