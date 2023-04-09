СКР выясняет обстоятельства гибели 58-летнего мужчины при взрыве газа в Абинске

Следователи проводят проверку по факту пожара в жилом доме в Абинске, в результате которого погиб 58-летний мужчина. Его бывшая супруга доставлена в больницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Пожар произошел, предположительно, из-за взрыва газовоздушной смеси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

«Вечером 8 апреля 2023 года в одном из жилых домовладений на улице Саратовской в городе Абинске произошло возгорание газовоздушной смеси. Соседи вызвали экстренные службы. Прибывшие пожарные локализовали пожар, после чего в помещении дома было обнаружено тело его хозяина. Женщине была оказана необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

В настоящее время провеен осмотр места происшествия, опрос очевидцев, а также назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, отмечают в пресс-службе регионального управления СКР. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 18:04. Площадь пожара составила 30 кв.м. В 18:25 открытое горение удалось ликвидировать.

Наталья Решетняк

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