Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает об еще одной вариации на тему тель-авивских бистро — проекте «Давид TLV».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Давид TLV» Фото: «Давид TLV»

Бар «Давид TLV» открыли ресторатор Митя Борисов, он же барный король Никитского бульвара, Давид Курош, в послужном списке которого Bontempi, «Винный рынок» и винный бар Primitivo, на месте которого и появился «Давид», и их партнер Илья Степаненко, известный проектами раклет-бара Borough и рюмочной Lilyhammer.

Всю свою профессиональную мощь эти три Голиафа ресторанной индустрии сообща обрушили на крошечного «Давида», рассчитанного всего на 30 мест, и дело, конечно же, быстро пошло на лад. В баре много недорогого вина — просекко и каберне по 350 руб. за бокал рассчитаны на проверенную московскую публику, которую Митя Борисов умело притягивает на огонек еще со времен первых кафе «Жан-Жак».

Меню для нового бара разрабатывал бренд-шеф Игорь Сосенков, он же курирует кухню известных московских баров Mitzva, Bix и Zionist.

Еда в «Давиде» очень простая, без всяких гламурных затей и служит исключительно закуской к вину. Это несколько видов мезе, шварма в пите или лаффе, пять видов шакшуки, в том числе с фалафелем и с кебабом из говядины.

Если же есть желание не просто выпить вина, а полноценно подкрепиться, то в меню имеются бульон под названием «тель-авивский пенициллин» с маца-боллами и куриными фрикадельками, шницель на всю тарелку и гуляш эйсик флеш. А на десерт — еврейские пончики суфганийот с малиной либо сливочно-кунжутным кремом.