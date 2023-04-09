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Новый глава Добрянского округа определился с заместителем по соцполитике

Руководитель комитета думы Добрянского городского округа по соцполитике Лариса Лузина назначена заместителем главы муниципалитета по социальной политике. Как сообщает местное издание «Зори плюс», с 6 апреля госпожа Лузина прекратила депутатские полномочия по собственному желанию и с 7 апреля работает на муниципальной службе.

Фото: Зори Плюс

Фото: Зори Плюс

Отметим, что это первое назначение нового руководителя Добрянки Дмитрия Антонова, возглавившего округ с 1 апреля. Предыдущий заместитель главы по социальным вопросам — Наталья Семерикова сейчас руководит КДЦ «Орфей».

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