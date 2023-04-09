Семерых человек осудили за организацию азартных игр в Глазове

Следствием установлено, что подозреваемые незаконно организовали и проводили азартные игры в законспирированных игорных заведениях на территории Глазова. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: о незаконной организации и проведении азартных игр, а также об отмывании незаконно полученных денег.

Обвиняемые свою вину признали. Им назначено наказание в виде штрафов и лишения свободы сроком от одного года и одного месяца до одного года и шести месяцев условно.

Приговор Глазовского районного суда вступил в законную силу.