В Кунашакском районе ввели особый противопожарный режим

На территории Кунашакского района ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщают в главном управлении лесами Челябинской области.

Противопожарный режим также действует в Троицком, Сосновском, Аргаяшском, Нагайбакском, Катав-Ивановском районах и Миассе. Во время действия режима на территории лесов и населенных пунктов запрещено разводить костры и выжигать сухую траву, сжигать мусор. Также запрещено сжигание порубочных остатков и горючих материалов на землях в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог. До отмены особого режима гражданам запрещено посещать леса, кроме лиц, занимающихся охраной, защитой и воспроизводством лесов.

В апреле природные пожары произошли, в частности, в Катав-Ивановском и Сосновском районах.