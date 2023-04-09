Один из старейших отелей Перми перепрофилируют в бизнес-центр

Новый собственник пермского отеля «Микос» — ООО «Перспектива-Инвест» — разработал концепцию реновации объекта. Руководитель компании «Перспектива-Инвест» Александр Воронцов рассказал «Ъ-Прикамье», что общество специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость и отельный бизнес является непрофильным для компании. «Перспектива-Инвест» намеревается перепрофилировать «Микос» в бизнес-центр локального формата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация 2-го этажа БЦ "Микос"

Фото: Песпектива-Инвест Визуализация 2-го этажа БЦ "Микос"

Фото: Песпектива-Инвест

Стимулом для смены назначения отеля стал в том числе дефицит небольших офисных помещений в Индустриальном районе, где расположена гостиница. Объясняя выбор новой концепции объекта, Александр Воронцов подчеркнул, что после реконструкции ул. Карпинского и строительства надземных переходов через улицы Стахановскую и Карпинского пешеходный трафик будет проходить вблизи от нового бизнес-центра. Сейчас в «Перспективе-Инвест» ведут переговоры с потенциальными арендаторами, разрабатывают планировочные решения и интерьер помещений. Площади будут сдавать и продавать инвесторам в качестве готового арендного бизнеса.

Первый этаж будущего офисного центра поделят на несколько помещений площадью от 55 до 200 кв. м. В них могут разместиться медцентр, салон красоты, турагентство, пункты выдачи маркетплейсов, а в помещениях с отдельным входом — кофейня и ритейл. Второй этаж предусматривает 16 офисов площадью от 17 до 42 кв. м, предназначенных для сферы услуг: финансовых, риелторских, юридических организаций, услуг по маникюру, массажу и прочему.

Отель «Микос» на ул. Стахановской, 10а, работал с середины 1990-х годов. Комплексом управляло ООО «Микос», принадлежащее Екатерине Черновой. В марте этого года гостиницу приобрела компания «Перспектива-Инвест». Уже тогда в «Перспективе-Инвест» считали, что более рационально — использовать помещения «Микоса» в другом направлении.